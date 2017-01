O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera a situação da dívida grega "insustentável" e "explosiva" a longo prazo e apela à zona euro para propor medidas de alívio "mais credíveis", indica um relatório citado pela AFP esta sexta-feira.

Este diagnóstico compromete seriamente a participação financeira do FMI no terceiro programa de assistência financeira à Grécia concedido pela zona euro em 2015.

Mesmo com a plena aplicação das reformas económicas com as quais o país se comprometeu no quadro do programa" de assistência, "a dívida grega é altamente insustentável" e "vai tornar-se explosiva a longo prazo", quando o Governo tiver de recorrer ao mercado para se financiar a juros mais elevados, refere o FMI.

O documento refere também que para "conferir mais credibilidade à estratégia da dívida grega é preciso especificar melhor o tipo de alcance que esse alívio europeu terá".

Com este relatório pessimista, que será discutido a 6 de fevereiro, o mais provável é que o FMI fique de fora de qualquer novo acordo de empréstimo europeu à Grécia.

Jeroen Dijsselbloem, presidente do Eurogrupo, insistiu esta quinta-feira que o FMI deve continuar comprometido com o programa de resgate da Grécia, apesar do Fundo insistir em metas mais realistas para o alívio da dívida.

O FMI pede o prolongamento do período de carência até 2040 e, em alguns casos, até 2070.

Recorde-se que os governos da zona do euro desbloquearam as medidas de alívio da dívida de curto prazo da Grécia a 20 de Janeiro. O Mecanismo Europeu de Estabilidade tinha suspendido as medidas em dezembro de 2016, pelo facto de Atenas não ter cumprido os seus compromissos de resgate, ao pagar um bónus de Natal aos reformados e manter o imposto sobre o valor acrescentado mais baixo em algumas ilhas.