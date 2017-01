Os trabalhadores precários do Estado acusaram novamente o Governo de “pela terceira vez” falhar o prazo anunciado para divulgação do levantamento das situações de precariedade no setor público. E voltam a exigir que isso seja feito "de imediato” com vista à sua regularização.

A divulgação deste levantamento esteve inicialmente prometida para o verão, depois para outubro e, mais tarde, até ao final do ano”, mas “falharam sucessivamente”, referem em comunicado os "Precários do Estado" , acrescentando que, “desta vez, o Governo não justificou nem definiu um novo prazo”.

Governo sem resposta

Contatado pela Agência Lusa, o Ministério das Finanças não comentou a situação, até ao momento.

Sustentando que “não podem continuar na dúvida”, os ‘Precários do Estado' afirmam que “o Governo deve divulgar de imediato o relatório e preparar o processo de regularização de todas as situações de precariedade”.

Além de reiterado, este novo atraso é incompreensível, até porque é público que o relatório está pronto”, lê-se no comunicado, o qual sustenta que “isso mesmo foi afirmado recentemente por diversos membros do Governo, nomeadamente o ministro das Finanças e a secretária de Estado do Emprego Público”.

Neste contexto, os "Precários" afirmam que “mais de seis meses depois não se compreende o que atrasa o Governo, nem que acertos podem estar a ser feitos num documento que deve ser o espelho da realidade que se vive nos serviços”.