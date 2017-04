O Governo diz que muito brevemente haverá novidades sobre o levantamento dos precários na administração pública e sobre o descongelamento de carreiras, uma luta antiga dos sindicatos da função pública.

O processo de identificação, quer no domínio da precariedade, quer de carreiras, está em curso e vai, seguramente, haver novidades, muito brevemente”, disse o ministro das Finanças, Mário Centeno, durante a audição perante a comissão de Trabalho e Segurança Social, reconhecendo que se trata de um trabalho complexo.

Mas a oposição não perdoa e acusa o ministro de estar a derrapar nos prazos com que se tinha comprometido: de que até ao final de março, faria um apuramento de todas as situações de precaridade na administração pública.

O prazo esgotou-se mas o ministro reforça que será “muito em brevemente”, que os casos estarão identificados.

O mesmo para o descongelamento de carreiras, apesar de este processo estar mais atrasado. O ministro das Finanças aproveitou o momento para lançar uma farpa ao anterior Executivo, que não deixou o trabalho de casa feito e, mencionou o fato de, neste momento, muitos funcionários públicos nem sequer estarem a ser avaliados. E vai mais longo: o Governo nem sabe quantos.

O Ministério das Finanças, a Inspeção-Geral das Finanças, a Direção-Geral da Administração e Emprego Públicos e a eSPap [Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública] têm vindo a preparar um processo específico de recolha de informação para o efeito [descongelamento das carreiras], a lançar neste mês de abril e com reporte no início de maio”, afirmou Centeno.

Quando estiver concluído o levantamento de quem está apto para progredir, o Executivo compromete-se a descongelar as carreiras da função pública, mas só a partir de 2018 e de uma forma gradual.

O Bloco de Esquerda ainda insistiu que as progressões deviam ser automáticas mas Centeno diz que o sistema de progressão deverá ser igual ao que existia em 2008 - com base no mérito e não numa progressão automática.