O Governo dos Açores vai abrir, este ano, 350 novos concursos de admissão nos quadros da administração pública regional. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do executivo regional, Sérgio Ávila, na abertura do debate do Plano e Orçamento dos Açores para 2017, na Assembleia Legislativa Regional, na Horta, ilha do Faial.

Tendo em conta que a administração pública regional tem atualmente 253 trabalhadores com 65 ou mais anos e que existem mais 111 trabalhadores com baixa prolongada e com idade superior a 60 anos, gostaria de anunciar que o Governo dos Açores vai proceder ao longo deste ano à abertura de 350 novos concursos de admissão nos quadros da administração pública”

O objetivo é “colmatar antecipadamente as necessidades de pessoal decorrentes de processos de aposentação que irão ocorrer nos próximos meses”.

Mais de 100 vagas para escolas

Dos concursos, 114 lugares correspondem a novos assistentes operacionais para as escolas, "tendo em conta que correspondem a lugares ocupados por assistentes ocupacionais em baixa médica prolongada ou com mais de 65 anos de idade”,

Segundo Sérgio Ávila, com esta nova medida o executivo açoriano reforça “a estabilidade da administração pública regional” e procede “ao seu rejuvenescimento”, assim como são criadas “mais condições para a prestação de um serviço público mais eficiente e de maior qualidade ao serviço dos açorianos”.

Antes, o vice-presidente do Governo Regional referiu que “as orientações de médio prazo, o Orçamento e o Plano de Investimentos asseguram uma estabilidade orçamental” que, no entender do executivo, é um “fator decisivo ao reforço da confiança para as famílias e empresas”.

“A estabilidade da receita e da despesa previstas para esta legislatura assegura a manutenção de um nível de investimento público elevado e sem oscilações”. Notou, também, que “as receitas próprias da região já são equivalentes às despesas de funcionamento, sendo que 80% dessas despesas se destinam a assegurar o funcionamento do Serviço Regional de Saúde e da Educação do serviço público”.

O rendimento das famílias açoreanas

O vice-presidente do Governo dos Açores adiantou que “a principal prioridade” dos documentos orçamentais visa “assegurar que o rendimento disponível das famílias açorianas continue a ser mais elevado que a média nacional”.

“Esta realidade assenta no facto de os Açores beneficiarem de impostos significativamente mais baixos”, como IRC, IRS, IVA, entre outros, e de “beneficiarem de complementos de rendimento”, como a remuneração complementar ou o complemento ao abono de família, referiu, para acrescentar que “a conjugação destas medidas permite assegurar aos açorianos hoje um rendimento disponível que é 250 milhões de euros superior ao que teriam nas mesmas condições se vivessem na Madeira ou no continente”.

A conjugação destas medidas possibilita, segundo o governante, "que cada açoriano possa dispor hoje de mais mil euros de rendimento líquido do que teria se vivesse no resto do país”.

No final do discurso, o vice-presidente salientou que cabe ao Governo Regional “dialogar com todos, esperando, porém, que quem justifica noutros parlamentos o apoio a um governo por reduzir o desemprego, aumentar o emprego, retomar o crescimento económico, ter reposto rendimentos e ter melhorado as contas públicas, seja coerente também aqui”.