As penhoras de carros dispararam 28% no ano passado. A cada semana que passou, o Fisco penhorou e vendeu cerca de 20 viaturas, num total de 979 veículos. Este foi o único tipo de penhora que aumentou.

O tipo de ativos mais penhorados continuam a ser imóveis que não servem de habitação permanente, mas a procura por estes bens tem vindo a cair. O mesmo tem acontecido com móveis, eletrodomésticos, direitos de trespasse e arrendamento e equipamentos industriais.

Dados avançados pelo Diário de Notícias revelam que, em 2016, o Fisco levou a hasta pública 2.436 imóveis. As vendas eletrónicas de bens penhorados totalizaram 4.430, menos 162 do que no ano anterior. De fora destas contas, estão as penhoras de ordenados, pensões e ativos financeiros.

Depois das limitações à venda de casas de família por dívidas fiscais vem aí nova legislação. O objetivo é agora limitar as penhoras dos saldos bancários no valor do imposto que está efetivamente em dívida e não de todo o saldo como acontece atualmente.