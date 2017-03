As declarações de transferências para offshores cuja informação não chegou completa aos serviços centrais do Fisco dizem respeito a pelo menos 14 bancos. Mas 88% do valor é do BES/Novo Banco.

As 20 declarações bancárias sobre transferências para offshores que não foram fiscalizadas pela Autoridade Tributária correspondem, pelo menos, a 14 bancos, noticia o Eco. Neste conjunto, há instituições grandes e pequenas. Contudo, 88% dos 9.733 milhões de euros que escaparam ao controlo dizem respeito ao BES e Novo Banco.

De entre as declarações que foram lidas com erro informático, os quatro documentos que apresentam um valor maior de transferências foram submetidos pelo BES e Novo Banco. A 29 de julho de 2014, o BES submeteu uma declaração com informação referente a 2013 que totalizava transferências no valor de 3.234 milhões de euros. Mas, deste montante, o sistema informático apenas leu operações correspondentes a 273 milhões de euros, deixando de fora os restantes quase três mil milhões de euros.

Em 2015, nos dias 16 e 17 de julho, o Novo Banco submeteu outras duas declarações, referentes a operações verificadas no ano anterior. Mas o software informático quando leu a informação deixou de fora 2.015,9 milhões de euros de um dos documentos, e 823,6 milhões do outro.

Mais tarde, em junho de 2016, o Novo Banco apresenta uma declaração de substituição, referente a transferências ocorridas em 2012, de onde o software só lê 180,8 milhões de euros. Mas afinal estavam no documento mais 2.781,1 milhões de euros.

Contas feitas, diz o Eco, ficaram por ler nestas quatro declarações 8.580,8 milhões de euros. Este valor corresponde a 88% do valor total que ficou sem controlo e a 11.236 operações.