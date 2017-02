A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou hoje para um e-mail que está a ser enviado aos contribuintes a solicitar a regularização de dívidas fiscais, avisando que essas mensagens são falsas e que devem ser ignoradas.

Numa nota publicada na sua página oficial, a AT adianta que teve conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico nas quais se solicita a regularização de dívidas fiscais.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a descarregar um ficheiro com conteúdo malicioso. Em caso algum deverá efetuar essa operação", alerta a instituição liderada por Helena Borges.

O e-mail refere que está em curso um procedimento de regularização de dívidas, afirmando que o contribuinte tem um valor em dívida e que deve clicar num 'link' para proceder ao pagamento.

A AT recomenda ainda a leitura do folheto informativo sobre segurança informática disponível no Portal das Finanças em http://info.portaldasfinancas.gov.pt.