A Raporal, uma das empresas que exportou pernil de porco para a Venezuela, garantiu esta quinta-feira em comunicado haver um atraso no pagamento de 40 milhões de euros aos fornecedores portugueses, tendo recebido a promessa da parte do embaixador venezuelano em Lisboa de que será feito "o pagamento integral em falta referente ao fornecimento de 2016, até Março de 2018”.

A Agrovarius, empresa do Grupo da Iguarivarius, vendeu em 2016 para o governo venezuelano, ao abrigo de um contrato, 14 mil toneladas de carne num valor de 63,5 milhões de euros. De forma a tornar possível o cumprimento do contrato a Agrovarius contratualizou com várias empresas, entre elas a Raporal, esse fornecimento”, explica a empresa.