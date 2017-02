Portugal exportou em 2016 mais de 81 milhões de pares de calçado, num valor de 1,923 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 3,2% face a 2015 e um novo máximo histórico.

Segundo dados divulgados esta quinta-feira pela associação do setor (APICCAPS), com base na informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), 2016 representa “o sétimo ano consecutivo de crescimento das vendas nos mercados externos”.

A APICCAPS destaca que, desde 2009, as exportações já aumentaram mais de 55% e o calçado português cresceu em praticamente todos os mais relevantes mercados externos.

“Relevante é o facto de as exportações portuguesas de calçado estarem a aumentar, desde 2010, para todos os 20 principais mercados do calçado português, com exceção do Reino Unido”, refere a associação em comunicado.

Assim, continua, embora as exportações continuem a apresentar alguma concentração nos grandes mercados europeus, as taxas de crescimento mais elevadas foram obtidas em mercados não tradicionais do setor que configuram oportunidades de diversificação: China (3108%), Emirados Árabes Unidos (608%), Estados Unidos (461%), Austrália (363%) e Polónia (295%).

No mesmo período, o preço médio de exportação aumentou 24%, “em consonância com o objetivo de afirmar a sofisticação e qualidade da oferta nacional”, acrescenta.

Entre os principais produtores mundiais de calçado, Portugal apresenta o segundo maior preço médio de exportação.

Fruto de uma aposta "sem precedentes nos mercados internacionais", Portugal exporta hoje mais de 95% da sua produção, para 152 países, nos cinco continentes, sinaliza ainda.

A APICCAPS estará presente na maior feira de calçado do mundo do setor que se realiza em Milão e arranca no domingo.

Na theMicam, Portugal estará representado por 97 empresas, naquela que será uma das maiores participações de sempre do setor num evento no exterior e contará com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

O INE divulgou esta quinta-feira que as exportações e as importações portuguesas aumentaram 0,9% e 1,2%, respetivamente, em 2016, face ao ano anterior, tendo o défice comercial subido 281 milhões de euros.

As exportações de bens registaram uma desaceleração face ao acréscimo de 3,7% verificado em 2015, à semelhança das importações de bens, que cresceram menos do que em 2015 (2,2%).