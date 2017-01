Portugal estará hoje sob escrutínio dos ministros das Finanças da zona euro, que vão analisar, na primeira reunião do Eurogrupo deste ano, os desenvolvimentos económicos no país. Mário Centeno deverá ouvir as preocupações da Comissão e do BCE relativamente ao baixo crescimento e, também, aos problemas na banca. Mas não só.

Um alto responsável do Eurogrupo, que citado pela Lusa, sem o nomear, Bruxelas defende que os desafios que Portugal ainda enfrenta prendem-se com uma taxa de crescimento “muito modesta”, a elevada dívida, os problemas no setor financeiro e a necessidade de melhorar a competitividade.

Comissão Europeia e Banco Central Europeu darão, portanto, conta das suas conclusões e inquietações.

A reunião começará, contudo, com um ponto da situação sobre o programa de assistência em curso à Grécia, depois os progressos realizados pela Irlanda, no quadro da sexta missão de monitorização. No terceiro ponto da agenda é que está a análise à situação em Portugal.

Na última missão de monitorização, realizada entre 29 de novembro e 7 de dezembro do ano passado, a Comissão Europeia e o BCE reclamaram a Portugal, uma “estratégia de consolidação clara para o curto e médio prazo”, defendendo que “há margem para aumentar a eficiência da despesa pública em Portugal”.

As duas entidades consideram que os riscos de desvio "estão contidos” desde que o Orçamento de Estado para 2017 seja “implementado como previsto”. Seja como for é evidente a preocupação com o ritmo “modesto” da retoma da economia portuguesa, que – apontaram -, continua a estar pressionada por “níveis elevados de dívida no setor público e privado, de crédito malparado e das rigidezes dos mercados de trabalho e do produto”.

O Eurogrupo deverá adotar as recomendações da Comissão, que defendeu que “políticas orçamentais prudentes e reformas ambiciosas são a chave para melhorar o crescimento económico potencial de Portugal e a sua resiliência a choques”, sobretudo as provenientes da volatilidade das taxas de juro.