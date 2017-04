Lisboa volta este ano a liderar um ranking nacional que analisa os negócios, o turismo e as condições de vida dos 308 municípios portugueses e que coloca ainda Porto e Cascais no ‘pódio’, divulgou a consultora Bloom Consulting.

Nesta quarta edição do estudo anual, que mede como os municípios são vistos e classifica o desempenho da marca dos concelhos, Lisboa está novamente no primeiro lugar nas três categorias: “Negócios”, “Visitar” e “Viver”.

Do top 10 do ranking geral de 2017 divulgado esta segunda-feira fazem parte, depois de Lisboa, Porto e Cascais, os concelhos de Braga, Coimbra, Sintra, Funchal, Oeiras, Faro e Setúbal.

A consultora sublinha as subidas de Faro, que estava fora do 'top 10' desde 2014; Cascais, que trocou de lugar com Braga, apesar de “uma luta renhida pelo 3.º posto”; e Funchal, que “não para de crescer desde a primeira edição”.

Do lado das descidas, destacam-se Guimarães, “pela segunda vez em quatro anos fora do top 10, ficando em 14.º lugar”, e Aveiro, que cai de 10.º para 11.º.

Apesar das mudanças, o top 25 apresenta os mesmos concelhos do que no ano passado: "Houve 17 alterações nas posições em relação ao ano anterior. Isto não significa a baixa de prestação de algum destes municípios, mas sim a subida acentuada de vários municípios que tendem a afirmar-se como grandes polos de atração de turismo, negócios e talento no contexto nacional”.

Além de Lisboa e do Porto, só Coimbra, Sintra, Matosinhos (16.º), Maia (21.º), Torres Vedras (22.º) e Mafra (25.º) mantêm as posições da última edição no ranking geral.

Já Vila Nova de Gaia conseguiu o “mais impressionante crescimento” na tabela, ao passar de 34.º a 12.º classificado em quatro edições.

Em termos de regiões, Lisboa e Norte são as mais representadas no top 25 (com sete concelhos cada), seguidas do Centro (seis), Algarve (três), Alentejo (um) e Madeira (um).

Apesar de não haver representantes dos Açores, a subida de nove lugares de Ponta Delgada mostra que a presença açoriana no 'top 25' pode estar para breve”, refere a Bloom Consulting.

Na análise por categorias, Lisboa, Porto e Braga mantêm-se nos primeiros três lugares em “Negócios”, enquanto o ‘pódio’ da rubrica “Visitar” (turismo) é ocupado por Lisboa, Porto e Funchal.

Lisboa, Porto e Cascais encabeçam a lista que avalia as condições de vida (categoria “Viver”), quando no ano passado Cascais estava em 2.º lugar e o Porto em 4.º (Braga estava em 3.º).

O Portugal City Brand Ranking analisa o sucesso dos 308 municípios portugueses e o desempenho relativo entre eles na captação de novos investidores, turistas e novos residentes, segundo variáveis como dados estatísticos, procura, pesquisas online que tiveram como objeto o município em causa e desempenho online através dos sites e redes sociais de cada município.