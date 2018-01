As empresas públicas municipais de estacionamento não devem ficar com o dinheiro cobrado em multas, evitando assim “situações abusivas”, segundo defende um ofício do ex-provedor-adjunto de Justiça que está nas mãos do Governo e da Associação de Municípios.

É o caso da EMEL, que só em 2016 garantiu 1,8 milhões de euros em receitas de multas.

O ofício, assinado por Jorge Miranda Jacob enquanto ainda estava no cargo (saiu em no final do ano passado), e a que o Jornal de Negócios teve acesso, recomenda ainda ao Governo fixar limites mínimos e máximos para essas multas.

No mesmo texto, a Provedoria de Justiça defendia que os cobradores devem emitir um aviso antes da multa propriamente dita, dando 10 ou 15 minutos que possibilitem ao condutor pagar o estacionamento.

Jorge Miranda Jacob acrescenta ainda que estas empresas devem garantir melhores condições técnicas e de sinalização, evitando que as consequências do não pagamento do estacionamento, nestes casos, recaiam sobre os condutores.

Devido à “disparidade de valores cobrados de norte a sul do país”, o ofício recomenda ainda que os critérios para as isenções de pagamento sejam “harmonizados”.

Contactada pela TVI24, fonte da Provedoria de Justiça informou que o ofício foi enviado em maio de 2017 e que a Provedora Maria Lúcia Amaral ainda "aguarda resposta".