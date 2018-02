A importação ilegal de gasóleo vindo de Espanha terá lesado o Estado português em 265 milhões de euros, nos últimos quatro a cinco anos. Com esta fraude, o Estado perdeu receitas de IVA e ISP. Os cálculos surgem num documento interno da Apetro - Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, a que o DN/Dinheiro Vivo e o Jornal de Notícias tiveram acesso.

O prejuízo em termos de IVA e ISP rondará os 200 milhões e a não incorporação de biocombustível nos trâmites da lei outros 65 milhões ao cofres.

A Apetro estima que cerca de um terço das importações feitas por operadores fora da Associação não seja declarada. Em causa, estão 50 milhões de litros de gasóleo por ano.

Os jornais escrevem que o secretário-geral da Apetro, António Comprido, negou a existência do documento, mas três fontes do setor petrolífero confirmaram que sim, que existia. O segredo em torno do assunto terá acontecido para não alarmar ou dar ideias aos operadores para atuarem fora da lei, mas também porque nem todos os associados estavam de acordo com o conteúdo.

A Apetro optou por enviar as suas suspeitas de fraude fiscal, no ano passado, para a Autoridade Tributária e Aduaneira. A TVI24 tentou questionar o ministério das Finanças sobre este assunto, aguardando uma resposta.

No final de janeiro, foi notícia que o Estado português colocou em tribunal cinco empresas que importam gasóleo de Espanha sem ser declarado, exigindo 48 milhões de euros em compensações. A Apetro tem pedido o fim da impunidade face a importações ilegais de diesel.