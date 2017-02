O lucro líquido ajustado da Galp no quarto trimestre caiu para os 121 milhões de euros, abaixo daquilo que os analistas contados pela Reuters tinham estimado.

Já o resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações ficou nos 396 milhões, também menos que o esperado.

No que toca ao global do ano, a Galp obteve em 2016 um resultado líquido ajustado de 483 milhões de euros, uma redução de 24% face aos 639 milhões alcançados no período homólogo de 2015, anunciou a petrolífera, que referiu "os eventos não recorrentes foram de 324 milhões, incluindo as imparidades sobre os ativos de E&P em Angola, bem como as imparidades [quando o valor recuperável de determinado ativo é inferior ao valor registado nas contas da empresa]relacionadas com a transferência de contratos para a construção dos cascos relativos às FPSO replicantes.".

No último ano, a produção total de petróleo e gás natural registou um aumento de 48% face a 2015, o que se deveu à maior contribuição do pré-sal brasileiro com a entrada em produção de duas novas unidades (FPSO) - Cidade de Maricá e Cidade de Saquarema e o ramp-up (reforço) de outras das seis já ali instaladas.