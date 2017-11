O ministro das Finanças, Mário Centeno, alertou hoje em Lisboa para o ciclo de taxas de juros “mais elevadas" que pode estar a chegar, em consequência de uma melhoria da economia da Europa.

Sabemos que vêm aí tempos melhores, para a economia europeia. Mas os tempos melhores virão associados a um ciclo de taxas de juro mais elevadas”, disse o ministro na abertura na conferência anual da Ordem dos Economistas sobre o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

Mário Centeno disse ainda que “o ciclo de taxas baixas vai ser alterado” e que o Governo tem de tomar medidas para prevenir eventuais consequências.

Não podemos chegar a esse momento sem ter a dívida, em percentagem do PIB [Produto Interno Bruto], a cair”, afirmou o governante, explicando que o executivo prevê, por essa razão, um aumento da despesa “moderado e controlado”.

Mário Centeno falou ainda sobre "o crescimento do salário médio em Portugal nos últimos tempos” e sobre aquela que diz ter sido “a maior redução do desemprego desde o século passado”, e lembrou que os números mais recentes dão conta de três quartos do emprego criado ser emprego estável e não contratos a prazo.