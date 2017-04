A Bosch vai investir 38 milhões de euros em Braga ao longo dos próximos 20 meses para "aumentar e desenvolver" a área produtiva, estando prevista a criação de 1000 postos de trabalho, anunciou a Câmara Municipal de Braga.

Além do anúncio da aposta da multinacional alemã, feito na reunião do executivo camarário, o presidente da autarquia, adiantou que o de investimento foi aprovado como sendo de "interesse económico". Assim, irá ter a concessão de incentivos de redução de IMI e IMT, bem como incentivos sobre o valor das taxas municipais a pagar.

Segundo o município, "devido à crescente necessidade de produção e à elevada complexidade dos novos produtos, a Bosch tem aumentado a área de desenvolvimento e a área produtiva".

A multinacional irá investir em Braga na aquisição de terrenos, na construção de um novo edifício para infraestrutura produtiva e para escritórios, uma nova cantina e um novo parque de estacionamento, reforçando os recursos humanos com a criação de 1.000 postos de trabalho em regime de full-time, perfazendo este investimento o referido valor de 38 milhões de euros.

Por isso, a autarquia decidiu conceder benefícios fiscais à multinacional.

Foi aprovada a concessão de incentivos de redução de 87,5%, sobre o valor bruto do IMI, pelo período de 5 anos, e sobre o valor bruto do IMT, bem como de incentivos sobre o valor das taxas municipais a pagar, com uma redução no mesmo valor (87,5%)", salientou o autarca.