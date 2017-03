Uma das companhias aéreas mais luxuosas do mundo perdeu a liderança do ranking das marcas do setor. A Emirates passou para o quarto lugar da lista da Brand Finance após 5 anos como a marca mais valiosa do mundo.

Segundo o relatório da “Airlines 50 2017” que agrega, anualmente, as companhias aéreas mais valiosas do mundo, em termos de marca e lucros, no topo da tabela estão agora as norte-americanas American Airlines, Delta Airlines e United Airlines.

A American Airline, que ocupava o terceiro lugar o ano passado, chegou à liderança, o que não acontecia desde 2007. Vale aproximadamente 9 milhões de euros, mais 59% que no ano passado.

É seguida de perto pela Delta Airlines cuja marca vale atualmente cerca de 8.561 milhões de euros. Mais 47% que em 2016.

Em terceiro está a United Airlines, que sobe dois lugares na tabela. A consultora avalia a marca em 6.641 milhões de euros, mais 60% que no ano transato.

A “estrela” das companhias vem a seguir: a Emirates, cuja marca vale agora cerca de 5.640 milhões de euros, menos 21%.

Segundo o relatório, a descida do preço do petróleo deu um impulso positivo às companhias aéreas dos Estados Unidos, tornando-as mais competitivas.

Um fator que acabou por contribuir também, em oposição, para a descida no ranking da Emirates já que uma das fontes de receitas dos países árabes é o petróleo. Reflexo disto é a descida de resultados da empresa, em 64%, no primeiro trimestre do ano fiscal 2016-2017.

A, também árabe, Etihad Airlines desceu 5 lugares nesta lista, sendo agora a 23º das 50 mais valiosas.

É que, o que funciona para a concorrência como uma descida de custos de combustível e possibilidade de redução de tarifas, acaba por ser penalizador para as contas das empresas oriundas de países exportadores de petróleo.

A ascensão das empresas norte-americanas está ainda relacionada com a valorização do dólar. Uma desvantagem para empresas que não são da maior economia do mundo em matéria de custos operacionais. Ou seja, custos tão simples como o tempo que um avião de qualquer companhia, que não uma dos Estados Unidos, tem que permanecer na pista do aeroporto, seja para abastecer combustível ou para embarque e desembarque de passageiros.

Do estudo pode também concluir-se que os EUA, com 5 companhias, e a China, com 3, dominam este mercado das marcas do setor da aviação.

Entre as dez companhias mais valiosas do mercado, apenas uma é europeia. A British Airways aparece em nono lugar, a valer aproximadamente 3.438 milhões de euros, menos 20% que em 2016.

É também uma companhia norte-americana, a ANA, que encerra a tabela das 10 primeiras marcas. Subiu no ranking (estava em 15º em 2016) embora valha menos.

A avaliação destas companhias é feita através dos lucros que apresentam e da reputação da marca.