O Governo português abriu concurso para 23 vagas de assistentes técnicos em postos diplomáticos em diversos lugares no mundo, de acordo com informações disponibilizadas no portal das Comunidades Portuguesas.

Até agora, visando o reforço dos funcionários neste setor no estrangeiro, 19 postos diplomáticos abriram concurso para um total de 23 assistentes técnicos, sendo que quatro destes postos abriram concurso para duas vagas, nomeadamente Abu Dabi, São Paulo, Londres e Paris.

Em sete postos diplomáticos poderá haver recurso a reserva de recrutamento, sendo que um desses postos já admitiu o trabalhador, com recurso à reserva de recrutamento (New Bedford, nos Estados Unidos).

Sete postos diplomáticos referenciados para a abertura de concursos ainda não o realizaram, num total de 37 concursos previstos pelo Governo.

Entre os consulados e embaixadas que abriram concurso estão os de Buenos Aires, São Paulo, Paris, Kinshasa, Goa, Tóquio, entre outros.

Cada posto diplomático tem um edital em que determina todos os requisitos necessários aos candidatos, documentos e prazos.