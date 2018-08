Apesar de não estarmos no grupo dos países onde o salário mínimo nacional é superior na União Europeia (UE). A escala muda, e ficamos entre os lugares cimeiros da tabela, quando falamos de impostos, combustíveis e agora também o gás e a eletricidade, de acordo com dados do organismo europeu Eurostat. As famílias portuguesas pagam mais por quilowatt hora.

Pela primeira vez, o Eurostat publica os preços da eletricidade e do gás natural que são totalmente comparáveis entre os países. Com os novos dados foi possível calcular o preço médio ponderado que reflete o consumo total das famílias.

Entre os 24 Estados-Membros que puderam fornecer os dados, o preço da eletricidade por quilowatt / hora pago pelas famílias variou entre 10 cêntimos (Bulgária) e 28 cêntimos (Bélgica). Na grande maioria dos países, o preço estava entre 10 e 20 centavos por quilowatt / hora.

No caso da eletricidade pode concluir-se que as famílias portuguesas ficam no terceiro lugar da tabela bem acima dos 20 centavos por quilowatt / hora (cerca de 23 cêntimos). Só ultrapassados pela Bélgica e Dinamarca. A razão? Os dados trabalhados pelo Eurostat permitem concluir que, Portugal também o terceiro no que toca a impostos, taxas, taxas e encargos sobre a eletricidade, mesmo que o custo líquido seja mais baixo.

Preço da electricidade por quilowatt / hora pago pelas famílias

Preço por quilowatt / hora do gás doméstico

Já o preço por quilowatt / hora do gás doméstico é geralmente menor do que o preço da eletricidade doméstica e, em 2017, variou de 3 cêntimos (Roménia) a 12 cêntimos (Suécia). Na maior parte dos 21 Estados-Membros que conseguiram fornecer os dados, o preço era inferior a 8 cêntimos por quilowatt / hora. Também neste caso, Portugal só é ultrapassado pela Suécia em pela Irlanda e aproxima-se vertiginosamente dos 10 cêntimos quilowatt / hora. Também neste caso os impostos, taxas, taxas e encargos sobre o gás são determinantes para pagarmos o que pagamos - só somos ultrapassados pela Dinamarca, Holanda e Suécia.