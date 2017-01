A EDP Distribuição garantiu que as interrupções de eletricidade programadas para este domingo em alguns concelhos do país para realizar trabalhos na rede serão muito curtas, entre três e quatro minutos, e em ruas específicas.

A maioria destas ações são realizadas com recurso a geradores cujas ligações e desligações geram interrupções de curta duração - três ou quatro minutos”, afirmou a empresa em comunicado enviado à Lusa, referindo que nos avisos sobre os cortes energéticos disponíveis no seu portal na Internet (na área 'Interrupções de Energisa') estão identificadas as ruas específicas em que se realizarão os trabalhos.