O portal e-leilões conseguiu vender menos de metade dos bens penhorados. Desde que começou a funcionar, em maio de 2016, já foram realizados mais de 1.900 leilões, mas só foram vendidos 800 bens móveis ou imóveis. Estes são números da ordem dos solicitadores e agentes de execução, recolhidos até final de fevereiro, e aos quais o Diário de Notícias teve acesso.

Entre eles, estão casas e carros, por exemplo. Bens penhorados na sequência de um processo de cobrança de dívidas.

Segundo o jornal, apenas 40% dos bens postos à venda em leilão estão a ser vendidos através do e-leilões.

Muitas das vendas de imóveis estão a ser prejudicadas pelos próprios executados, que não deixam o agente de execução fotografar os interiores.

O e-leilões, anunciado ainda no tempo de Paula Teixeira da Cruz como ministra da Justiça, no anterior Governo PSD/CDS-PP, só foi posto em prática no ano passado. até então, a venda de bens penhorados realizava-se apenas através de proposta feita em carta fechada e enviada ao tribunal.