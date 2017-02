Hoje é o último dia para validar as suas faturas, se querem que venham a contar para a contabilização do IRS de 2016. Para já, não foi dada a informação de que o Governo vai dar mais tempo para a validação, mas pode sempre ser dada no último dia do prazo. Se isso não acontecer, mesmo assim, pode ter alguma margem de manobra até à entrega da declaração final.

À TVI, Marta Gaudêncio, advogada fiscalista da Raposo, Sá Miranda e Associados, respondeu a algumas questões que esperamos que o possam ajudar.

1 - Quem não está registado no portal das Finanças pode validar faturas? Como?

Por princípio não. Mas, este ano, ainda é possível inserir valores manualmente aquando da entrega da declaração de rendimentos.

2 - Se me quero registar ainda vou a tempo? (Para pedir e receber senha)

15 de Fevereiro é o último dia para proceder à validação das faturas. Considerando o tempo de expedição e distribuição pelo correio, o prazo médio para a receção da senha de acesso é de 5 dias úteis. Ou seja, ter-se-ia de ter em conta esta demora para acautelar uma inscrição atempada no Portal das Finanças e, desse modo, proceder à validação das faturas antes do termo do prazo legal.

3 - Se já não vou a tempo como devo fazer?

Todas as despesas que serão tidas em conta pelo Fisco na declaração de IRS são as que constam do Portal e-fatura e as que estiverem devidamente validadas até dia 15 de fevereiro.

Isto é, para que as respetivas deduções sejam aceites, é necessário validar e enquadrar corretamente cada uma das faturas pendentes, para que as mesmas sejam automaticamente consideradas nas diversas categorias de deduções.

Contudo, este ano, é ainda dada a possibilidade aos contribuintes de efetuarem as correções que julgarem necessárias até ao termo do prazo para a entrega da declaração de rendimentos.

Portanto, os sujeitos passivos poderão – desde a data da disponibilização da declaração provisória de rendimentos –, entre 1 de Abril e 31 de Maio, adicionar as faturas que não foram contempladas ou realizar as modificações que considerem prementes (porque as deduções foram mal enquadradas), preenchendo à mão as deduções relativas a despesas de saúde, educação, imóveis e lares.

4 - Que tipo de faturação não terão que se validadas amanhã? Só os encargos com rendas, hospitais e escolas ou há outras ainda?

No Portal e-fatura apenas é suposto aparecerem, como o próprio nome indica, faturas. Os recibos das taxas moderadoras, relativos aos centros de saúde e hospitais, assim como os recibos passados pelas escolas e faculdades relativos a propinas, não constam do Portal, nem devem ser inseridos manualmente. O mesmo se aplica aos recibos de rendas, por exemplo.

Estas despesas, que são dedutíveis em IRS, só vão poder ser consultadas, numa outra página alusiva às deduções, criada para o efeito no site do Portal das Finanças, e apenas em Março. Nessa altura, e nessa página, poder-se-á confirmar se está tudo certo.

5 - Há faturas que são assumidas automaticamente sem necessidade de validação?

Todas as faturas são assumidas automaticamente pela Autoridade Tributária. A faculdade de validação é atribuída ao contribuinte com o intuito de prevenir que as faturas que tem “pendentes” – isto é, a aguardar a sua confirmação – sejam consideradas nos campos de dedução corretos.

Convém fazer a verificação, pois pode haver faturas de entidades com CAEs incorretos que não surgem na categoria certa, valores incorretos, faturas que têm de ser alocadas à atividade profissional do contribuinte (caso de quem tenha rendimentos de categoria B, por exemplo).

6 - Há limite do montante de faturas? Quais os montantes? E serviços? (Se me disser os mais comuns já me ajuda – supermercado, saúde, educação, rendas…)

• A dedução à coleta correspondente a 35% do valor das despesas suportadas pelos membros do agregado familiar com um máximo de 250 euros por sujeito passivo. Aqui entram as contas com o supermercado, por exemplo.

• Dedução de 15% do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar em despesas com bens e serviços, tais como: reparação e manutenção de veículos e motociclos, alojamento e restauração, cabeleireiros, estética e veterinários – contudo, limitada a 250 euros por agregado.

• Dedução de 30% das despesas com educação e formação por cada elemento do agregado familiar, até 800 euros. Inclui, entre outras, despesas com creches, jardins-de-infância, propinas, livros e manuais escolares - no entanto, note-se, as despesas de educação somente serão dedutíveis desde que tenham sido prestadas por estabelecimentos de ensino integrados no sistema nacional de educação ou reconhecidos pelos ministérios competentes.

• Dedução de 15% das despesas de saúde por qualquer membro do agregado familiar até 1.000 euros. Inclui despesas com seguros de saúde, consultas e exames, medicamentos e despesas com produtos médicos e ortopédicos e oftalmológicos, desde que isentos de IVA ou cobrados à taxa mínima (6%). E inclui, ainda, bens e serviços desta natureza sujeitos à taxa normal de IVA (23%), desde que suportados por receita médica.

• À coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos é dedutível um montante correspondente a 15% do valor suportado por qualquer membro do agregado familiar com as importâncias suportadas com rendas, tituladas com fatura ou recibo de rendas eletrónico ou comunicadas por declaração de modelo acessória.

ATENÇÃO: além de cada um destes limites por categoria, existem limites globais por sujeito passivo.