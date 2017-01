A libra atingiu o nível mais baixo face ao dólar em mais de três meses, desde que a Grã-Bretanha anunciou que estava, formalmente, a preparar a sua saída da União Europeia.

A libra esterlina caiu mais de 1% abaixo dos 1,20 dólares mais já recupera um pouco nos 1,2057 dólares. Contra o euro, a libra também caiu para um mínimo de dois meses nos 1,13 euros antes de subir novamente. A moeda das terras de Sua Majestade perdeu terreno contra as principais moedas, exceto a lira turca, que está sob pressão por causa das preocupações dos investidores em relação às perspetivas económicas e políticas no próprio país.

Segundo a BBC, os analistas do mercado dizem que os investidores estão a reagir antecipadamente à expetativa de que a primeira-ministra, Theresa May, no seu discurso de amanhã, sinalize uma saída mais “dura” do Reino da União Europeia.

A mesma notícia refere documentos que sugerem que o Governo de May, além de deixar a União Europeia, pretende também romper a com a união aduaneira, apesar do artigo acrescentar que Downing Street, a residência oficial de May, diz tratar-se de especulação.

A libra caiu cerca de 20% em relação ao dólar desde o referendo de junho de 2016 - que ditou a opção dos britânicos pela saída da União Europeia, para mínimos de 1985, uma consequência da incerteza sobre o impacto económico desta decisão.

A última queda, significativa, da libra ocorreu quando o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista ao The Times que a queda na libra era "excelente" para os negócios britânicos.

Trump referiu que o Reino Unido está a fazer muito sucesso após o Brexit e sugeriu que seu campo de golfe escocês, em Turnberry, beneficiou da queda no valor da libra esterlina.

Uma libra mais fraca ajuda a tornar as empresas britânicas mais competitivas no exterior, mas também faz com que as férias no estrangeiro e os bens importados sejam mais caros.

Evolução da libra face ao dólar