A EDP Renováveis vai propor aos acionistas na reunião magna de 06 de abril o pagamento de um dividendo bruto de 5 cêntimos por ação relativo aos lucros do exercício de 2016, informou a empresa.

O dividendo da empresa liderada por Manso Neto equivale a um montante global de 43,6 milhões de euros, dos quais 17,1 milhões de euros são provenientes dos lucros do ano passado - que ascenderam a 56 milhões de euros - e os restantes 26,5 milhões de euros provenientes da conta de reserva voluntária.

"O pagamento do dividendo será efetivo desde a data de 08 de maio de 2017 e o seu pagamento efetuar-se-á através de um agente financeiro", lê-se no comunicado enviado pela energética à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 28 de fevereiro, a EDP Renováveis revelou ter obtido um lucro de 56 milhões de euros em 2016, uma diminuição de 66% relativamente ao ano anterior.