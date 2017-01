O consórcio vencedor é liderado pela norueguesa Det Norske Veritas e inclui a também norueguesa DNV GL, o INESC Porto e a Deloitte.

Em comunicado, o gabinete do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, refere que a adjudicação da realização deste estudo, que inclui o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC Porto) e a Deloitte, "resulta de uma decisão conjunta dos Governos de Portugal e do reino de Marrocos".

Avaliar o potencial técnico e económico deste projeto", é o que se pretende com o projeto de estudo da interligação elétrica entre Portugal e Marrocos, que deverá custar 185 mil euros, de acordo com informação disponibilizada na página online da ONEE -Branche Electricité, uma operadora do setor elétrico marroquino.