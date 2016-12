As seguradoras Tranquilidade e Açoreana abriram um plano de rescisões voluntárias para os funcionários com mais de 59 anos.

O plano destina-se "exclusivamente a colaboradores com idade igual ou superior a 59 anos que desejem rever a sua situação laboral numa perspetiva de preparação do seu plano de reforma, não tendo sido estabelecido qualquer objetivo para o efeito", explicou fonte oficial dos dois grupos quando questionada pelo jornal de Negócios.

A adesão, até agora, foi de 4% do quadro de pessoal das duas empresas, cerca de 58 funcionários. As duas companhias têm, no total, mais de 1.300 trabalhadores.

A Tranquilidade e a Açoreana foram compradas pelo fundo norte-americano Apollo e, em novembro, iniciou-se o processo de fusão.

A primeira pertencia ao Grupo Espírito Santo e passou para as mãos do Novo Banco, que a alienou no arranque de 2015.

A Açoreana era do Banif e herdeiros do Grupo Horácio Roque e foi comprada em agosto pelo fundo norte-americano.

As seguradoras que são supervisonadas em Portugal lucraram muito menos nos primeiros seis meses deste ano em comparação com o ano passado. O resultado líquido combinado caiu 77%, de 432 milhões de euros para 99 milhões.