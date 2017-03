Portugal foi um dos países em que a proporção dos salários no rendimento nacional mais diminuiu, passando de 60% do total do rendimento nacional em 2003 para os 52% em 2014. É o que conclui o Relatório Global da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre salários, numa comparação entre vários países.

O presidente do Conselho Económico e Social, Correia de Campos, esteve no Diário da Manhã da TVI a este propósito e salientou que os países da Europa "comprimiram terrivelmente os salários", tendo havido um efeito de contágio, um "círculo vicioso" (veja o vídeo, em cima).

O relatório aponta para "as consequências sociais e económicas negativas" desta quebra. "No domínio social, dissocia o crescimento económico do crescimento salarial, o que pode ser percecionado como injusto por um largo setor da sociedade, pondo em causa a coesão social", cita a Lusa.

O impacto para o crescimento económico explica-se pela "evidência empírica" que demonstra que," na maioria dos países, um aumento da proporção dos lucros no rendimento nacional não aumenta o investimento, mas diminui o consumo privado, uma vez que a propensão a consumir a partir dos salários é superior à propensão a consumir a partir dos lucros".

O relatório da OIT salienta que a tendência internacional é de queda da proporção dos salários no rendimento nacional. De um total de 133 países analisados entre 1995 e 2014, esta proporção caiu em 91 países, manteve-se constante em 10 e aumentou apenas em 32.

Para a equipa de especialistas que participou na análise, a evolução da proporção dos salários no rendimento nacional explica-se através da interação entre as taxas de crescimento dos salários reais e da produtividade média do trabalho. Se a taxa de crescimento média dos salários reais for superior à da produtividade, a proporção aumenta, se for igual, a proporção mantém-se constante e se for inferior, a proporção diminui.

O que fazer para inverter isto?

A tendência global de queda desta proporção é explicada com "divergência persistente entre a produtividade média do trabalho e os salários reais".

Para inverter esta trajetória, o relatório sugere a cada país o reforço da regulação do mercado de trabalho, nomedamente através do reforço da contratação coletiva e do aumento do salário mínimo.

A nível internacional, deve procurar-se aumentar a coordenação de políticas salariais, impedindo que vários países sigam estratégias de compressão salarial simultâneas cujos resultados são negativos para todos".

O reforço da contratação coletiva e o aumento do salário mínimo foram também considerados pela OIT como uma boa forma de reduzir as desigualdades salariais, que têm vindo a aumentar desde 1995.

Portugal é, de resto, e segundo o mesmo relatório, "um dos países mais desiguais", o que resulta, no essenial, de uma conjugação entre desigualdade intraempresas e interempresas.

Para diminuir a desigualdade de rendimentos, o relatório propõe ainda "um sistema fiscal mais progressivo bem como um sistema de proteção social mais amplo e eficiente".