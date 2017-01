Dois mil finlandeses vão receber do Estado 560€ por mês sem contrapartidas, isentos de impostos e sem qualquer controlo. Os cidadãos selecionados aleatoriamente entre desempregados são os primeiros de um programa que vai testar o Rendimento Básico Incondicional (RBI).

A medida, que a Holanda também quer testar e que a Suíça rejeitou num referendo, faz parte de um pacote do Governo de Juha Sipila para baixar o desemprego.

Os cidadãos vão receber a quantia durante dois anos, mesmo que encontrem um trabalho fixo.

O Executivo quer, assim, incentivar alguns desempregados a aceitar trabalhos pouco convencionais, a experimentar empregos fora da sua área profissional ou outros em part-time, sem o risco de perder os benefícios sociais (no país é comum que os desempregados rejeitem trabalhos de baixos salários ou a prazo, para não perderem direito ao subsídio de desemprego).

Segundo o The Guardian, os 560€ serão, no entanto, deduzidos do total de que já beneficiam.

Olli Kangas, da agência governamental que controla os benefícios sociais – a KELA -, diz que esta vai ser uma experiência interessante que vai testar os comportamentos das pessoas.

É muito interessante ver como as pessoas vão comportar-se. Será que [o subsídio] vai levá-los a experimentar outros trabalhos? Ou, como alguns críticos receiam, torná-los mais preguiçosos por saberem que vão receber sem fazer nada?”, afirmou, ao The Guardian.

A media poderá, mais tarde, ser alargada a outros finlandeses com rendimentos baixos, como freelancers, trabalhadores em part-time ou por conta própria.

A quantia “garantida” não se assemelha, no entanto, ao salário médio do setor privado do país, que se situa nos 3.500€ por mês.