As carreiras na administração pública e as suas progressões foram um dos motes do discurso de Mário Centeno. O ministro das Finanças abriu o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2018 e boa parte do seu discurso foi dedicada ao tema das carreiras.

Descongelamento das carreiras merece um natural destaque na política orçamental em 2018, porque traduz um reconhecimento dos direitos relativos às progressões de todos, todos os trabalhadores. Por isso, recorremos às regras próprias de cada carreira”, disse.

Estamos a devolver a toda a administração pública o direito à carreira e não a cortar a carreira (...) nas carreiras em que o tempo conta o que se faz é repor o cronómetro a funcionar. Cumprindo o que prometemos e o que está no programa do Governo."

Centeno falou dos professores para assegurar que, já em 2018, “47% dos professores vão progredir [mais de 46 mil professores]” e mais de sete mil professores recém-contratados vão ser recolocados nos escalões "a que têm direito". “São mais de 115 milhões de euros de impacto orçamental”, afirmou o responsável pelas Finanças.

"Nas carreiras gerais [progressão mais lenta mas retomada], quase 40% dos técnicos superiores vão progredir – quase 10 mil licenciados da administração pública", acrescentou Centeno.

“Esta é uma reforma estrutural de um valor incalculável”, disse referindo-se às carreiras de mais de 550 mil trabalhadores da Administração Pública.

Só para as progressões do conjunto das administrações públicas o Governo estima-se um valor total de mais de 600 milhões de euros ao longo de todo o processo", acrescentou.

Centeno disse ainda que por "razões orçamentais e porque este processo tem que ser compatibilizado com todas as necessidades que o Orçamento do Estado encerra o pagamento dos acréscimos remuneratórios que resultem do descongelamento é realizado em três anos e começa a concretizar-se em 2018."

Foi Duarte Pacheco do PSD que abriu as hostilidades na oposição: “Uma grande parte” da declaração inicial do ministro “foi dirigida aos seus colegas de Governo”, atirou referindo-se à reflexão sobre a cautela que é preciso ter na gestão pública.

“Quem congelou as carreiras foi um Governo socialista (…) muito do problema que agora se sente foi criado pelos senhores”, acusou ainda o social-democrata.