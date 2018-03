O CDS-PP defendeu hoje que as cativações e o baixo investimento público foram insuficientes para compensar a recapitalização da Caixa, o que fica exposto pela sua contabilização para o défice de 2017, elevando-o de 0,9 para 3%.

Independentemente de as cativações se terem mantido a um nível elevado, apesar de o investimento público continuar abaixo dos níveis de 2015, aquilo que verificamos é que, no fim, feitas as contas, isso não chegou para compensar a recapitalização da Caixa", a vice-presidente do CDS-PP Cecília Meireles.

A dirigente e deputada centrista falava à agência Lusa na sequência de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter divulgado que o défice orçamental de 2017 ficou nos 3% do Produto Interno Bruto (PIB) com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), adiantando que teria sido de 0,9% sem esta operação.

Este resultado inclui o impacto da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no montante de 3.944 milhões de euros, que determinou um agravamento da necessidade de financiamento das Administrações Públicas em 2% do PIB", referiu o INE.

Para Cecília Meireles, "a primeira conclusão que se pode tirar é que o défice foi maior e ficou acima do que o Governo tinha previsto e tinha afirmado."

É também importante perceber se em 2018 o Governo tiver que fazer uma injeção de capital no Novo Banco - hipótese que está em cima da mesa e sobre a qual o CDS também já pediu esclarecimentos -, é importante perceber que impacto é que isso pode ter no défice de 2018", apontou.

De acordo com a dirigente centrista, "independentemente de todas as questões técnicas e de todas as questões contabilísticas e das divergências que pode haver nessa matéria, a verdade é que estamos a falar neste caso de dinheiro, de dinheiro que é público, que necessariamente vai sair do bolso dos portugueses e do bolso dos contribuintes."