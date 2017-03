Na azáfama que cerca os contribuintes, há um prazo a ter em conta e que termina já amanhã, quarta-feira, 15 de março: reclamar sobre irregularidades no cálculo de algumas deduções de IRS.

Em causa, estão as despesas feitas em 2016 que foram comunicadas através do e-fatura, no portal das Finanças.

Se ainda não verificou se há erros de cálculo nas suas deduções, tem até amanhã para o fazer. Para isso, deve consultar e reclamar das despesas gerais e familiares, bem como das despesas com direito à dedução do IVA pela exigência da fatura que foram comunicadas ao Fisco.

A validação de faturas que fez até 15 de fevereiro serve, agora, de base às deduções em IRS referentes a 2016.

Como consultar?

Aceda ao portal das Finanças, à parte do IRS e logo lhe aparecerá como primeira opção "consultar despesas p/ deduções à coleta". Explica-se, de antemão, que "o valor da dedução foi calculado individualmente sem atender à composição do agregado familiar nem ao regime de tributação (separada ou conjunta)", existindo logo um link mais explicativo sobre o assunto para quem quiser mais esclarecimentos.

Se não quiser tem logo, por baixo, o resumo dos vários itens com os cálculos das deduções:

despesas gerais e familiares

saúde e seguros de saúde

educação e formação

encargos com imóveis

encargos com lares

exigência de fatura

Como reclamar?

Ir a "Cidadãos", selecionar “Entregar” e na lista, na parte onde diz "Contencioso Administrativo" escolher a opção “Despesas para Deduções à Coleta”.

Também pode reclamar oralmente ou por escrito no serviço de Finanças da sua área de residência.

O Fisco só permite a reclamação das despesas gerais e familiares e das despesas com direito à dedução do IVA pela exigência da fatura. Quanto às outras, o anexo H - quadro 6 serve para declarar os montantes corretos.

Reclamar não custa dinheiro nem tem implicações para a liquidação ou o pagamento do IRS. É um direito dos contribuintes.

Só posso mesmo reclamar até dia 15 de março?

Os contribuintes podem também optar, no momento da entrega da declaração do IRS, por preencher diretamente na declaração as faturas que não tenham sido consideradas por falta de validação.

Qual o prazo de entrega do IRS?

Este ano, pela primeira vez, existe um prazo único – entre 1 de abril e 31 de maio - para a entrega das declarações de IRS, independentemente da proveniência do rendimento e da forma de entrega (papel ou Internet).

Outro prazo: IMI

A declaração que permite a quem tem heranças indivisas repartir o património imobiliário respeitante para evitar o adicional do IMI pode ser submetida no portal das Finanças a partir de amanhã, 15 de março, e até dia 15 de abril.

Com isso, as heranças superiores a 600 mil euros poderão não pagar o imposto, já que se divide o valor e se atribui a cada herdeiro a sua quota-parte.

Espreite a sua caixa do correio, porque entretanto deverá receber a notificação para pagamento da primeira prestação do IMI, a liquidar até ao final de abril.