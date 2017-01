Quase 460 mil portugueses procuraram os serviços da DECO, a associação para a defesa dos consumidores em 2016 e o setor das telecomunicações continua a liderar o ranking das reclamações com 45.515, anúncio a associação em comunicado.

O anúncio foi feito hoje pela associação. Nas telecomunicações, os prazos de fidelização e refidelização continuaram a ser as situações que geram mas reclamações por parte dos portugueses.

“A alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas infelizmente não se traduziu em melhorias para este setor, uma vez que as operadoras optaram por estratégias de fidelização dos clientes a longo prazo (2 anos), apresentando ofertas sem fidelização que apenas prejudicam o consumidor”, diz a DECO.

Mas não são só as comunicações que estão só no rol das queixas de quem precisa e, obviamente, tem que contratualizar estes serviços.

Nos setores da energia e da água, as reclamações chegaram às 27.708 no ano que passou. A DECO destaca “as dificuldades sentidas pelos consumidores no âmbito da faturação, seja por falta de envio da mesma, cobrança de consumos prescritos ou dupla faturação”.

Mas não ficam por aqui. A mudança de comercializador de energia justificou abordagens comerciais pouco transparentes por parte dos diferentes comercializadores, tendo a DECO recebido “milhares de queixas de consumidores vítimas de práticas comerciais desleais”.

O comércio eletrónico também está a “pregar partidas” desagradáveis ao bolso de vários portugueses. A crescente preferência pelo comércio eletrónico manifestou-se nas reclamações que chegaram à DECO, 27.430. “A maioria das situações de incumprimento prendem-se com a falta ou atraso na entrega dos produtos, a recusa de cancelamento da compra no prazo de reflexão e a falta de reembolso em caso de desistência da compra”, acrescenta a entidade.

Em quarto lugar, com 26.451 queixas, ficaram os serviços financeiros.

Além do ranking de 2016, a DECO faz uma antevisão de alguns problemas que, acredita, vão estar na ordem do dia este ano de 2017.

Entre eles destaca a “energia mais verde mas sem informação clara ao consumidor” que levanta dúvidas ao nível da possibilidade do consumidor também poder ser produtor. “É investimento ou uma despesa?”, questiona a associação.

O comunicado revela ainda preocupações ao nível dados pessoais, no âmbito da internet: “Os dados pessoais são um direito fundamental ou uma moeda de troca?” pergunta, chamando a atenção, por exemplo, para as “plataformas digitais com marcas definidas, mas sem responsabilidade perante o consumidor.