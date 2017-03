É já a partir de amanhã que começa o prazo para entrega das declarações de IRS. A pensar nisso, e para que não deixe tudo para a última hora, elaborámos um guia simples.

Declaração automática

É uma das novidades deste ano: a declaração automática é preenchida pelo Fisco, mas é preciso prestar atenção já que, embora seja automática, é na mesma sujeita a inspeção para ver se declarou os rendimentos que devia.

Genericamente, para os trabalhadores dependentes ou pensionistas e sem filhos, as declarações de IRS serão preenchidas automaticamente pelas Finanças. Veja aqui se tem acesso.

Mas é preciso ter em conta que este preenchimento, embora feito pelo Fisco, é provisório. Ou seja, a responsabilidade pelos valores inscritos é do contribuinte.

Para evitar problemas com a inspeção das Finanças, o contribuinte deve ir à Internet e verificar os dados que lá estão. Se nada fizer até 31 de maio, também se considera que aceita a declaração feita pelo Estado.

Mas calma! Ainda é possível aos contribuintes entregarem uma "declaração de substituição nos 30 dias posteriores à liquidação sem qualquer penalidade", segundo as Finanças.

A declaração automática vai abranger mais de 1,8 milhões de contribuintes e acelerar o prazo de reembolso do IRS.

Prazo único de entrega

Este ano, pela primeira vez, existe um prazo único – entre 1 de abril e 31 de maio - para a entrega das declarações de IRS.

O prazo vigora independentemente da proveniência do rendimento e da forma de entrega (papel ou Internet) e incide sobre todos os contribuintes, desde trabalhadores por conta de outrem, pensionistas ou trabalhadores independentes.

Escalões

1º Até 7.091€ 2º De 7.091€ a 20.261€ 3º De 20.261€ a 40.522€ 4º De 40.522€ até 80.640€ 5º Mais de 80.640

Veja simulações de reembolso aqui.

Reembolso

Em termos de reembolso, quem aceitar o pré-preenchimento da declaração sem proceder a alterações, poderá ver devolvida em 20 dias a parte a que tem direito. Nos outros casos, a devolução do dinheiro poderá acontecer até ao final de agosto.

Tenha também em atenção que mais de 100 autarquias vão reembolsar parte do IRS que o Estado lhes entrega, e que é relativo aos seus munícipes. Poderão ser mais uns euros na carteira com que não estava a contar.

Evite coimas

Ao entregar o IRS pela internet, através do Portal das Finanças, tem de pedir a senha de acesso no menu “solicitar senha”. Será enviada para o seu domicílio fiscal, no prazo de 5 dias. Não se esqueça, também, de pedir as senhas de todos os membros do agregado familiar, incluindo as crianças.

Se não cumprir o prazo tem uma coima mínima de 25 euros.

Outros casos alvo de penalização (e bem pesada) são as omissões ou inexactidões. Aí será preciso desembolsar entre 375 euros a 22.500 euros.

Quem fica liberto de entregar IRS

Os contribuintes com rendimentos de pensões ou de trabalho dependente até 8.500 euros não têm de entregar a declaração de IRS. Mas isso só acontece no caso de não receberem pensões de alimentos acima de 4.104 euros e se acumularem rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, de que são exemplo os juros de depósitos a prazo.

Os desempregados - mas só quem esteve o ano todo sem trabalho - também estão dispensados.



Quem esteve desempregado apenas durante um período de 2016, só terá de preencher a declaração se tiver gaho mais de 8.500 euros no acumulado do ano. Não poderá ter recebido pensão de alimentos superior a 4.104 euros. No entanto, pode ter acumulado rendimentos sujeitos a taxas liberatórias.

Tributação conjunta

Os casais que queiram entregar a declaração conjunta, mas que por qualquer motivo não o façam, deixam de estar obrigados a entregá-la em separado. Não se livram é da coima a pagar pelo atraso.

Até 30 dias do prazo, a multa é o valor mínimo de 25 euros, mas se passardisso, pode ir desde 37,5 euros a 112,5 euros. A ponderação é feita no sentido de ver se o Estado é lesado pelo atraso ou não.

Deduções fixas voltaram

6. Regresso das deduções fixas

Também há novidades para os contribuintes com filhos. A primeira é o regresso das deduções fixas por filho, em vez da fórmula de cálculo do IRS introduzida em 2015, em que se considerava um quociente familiar. Agora, as deduções automáticas por filho aumentam até um limite de 750 euros por dependente até aos três anos ou 600 euros para dependentes acima desta idade. A mudança significa uma reposição do quociente conjugal, o que significa que, para efeitos de aplicação da taxa, o rendimento coletável é dividido por dois, no caso de contribuintes casados ou unidos de facto.

7. Refeições escolares entram na educação

Os pais passam a poder incluir as refeições escolares nas despesas de educação. Com a mudança passam a ser aceites tanto despesas em escolas públicas como privadas e independentemente da taxa de IVA e Código de Atividade Económica (CAE) que constam nas faturas.

De acordo com as novas regras, prevê-se a possibilidade de indicação do valor total destas despesas no Anexo H, referente aos benefícios fiscais e deduções. O limite mantém-se em 30% dos gastos com educação até aos 800 euros por agregado familiar.

8. Identificação dos pais divorciados

Na folha de rosto da declaração, contribuintes divorciados com filhos têm de assinalar se é o “sujeito passivo” (SP) que vive com o dependente ou se é “outro progenitor”. No caso de pais com guarda partilhada dos filhos, as faturas devem ser emitidas com o NIF de ambos e validades, mas serão divididas pelos dois. Pais que paguem pensões de alimentos têm de decidir entre a dedução do valor da pensão de alimentos ou 50% das despesas das faturas com o NIF do dependente. Se não há guarda partilhada, os dependentes só podem ser incluídos em um agregado familiar.

9. Despesas com animais domésticos

As despesas veterinárias passam a ser consideradas no IRS deste ano, na categoria da dedução de IVA, junto às despesas de restauração, hotelaria, mecânicos, cabeleireiros e esteticistas. Para que tal aconteça, é necessário pedir a fatura com o número de identificação fiscal (NIF) no veterinário. A dedução vai até um limite de 15% do IVA e um total de 250 euros por agregado familiar.

As despesas que podem ser incluídas dizem respeito a assistência e serviços veterinários; despesas em clínicas/consultórios veterinários; esterilização; serviços de hospital de clínicas veterinárias; laboratórios de análise veterinária; serviço médico veterinário; serviço de transporte de animais em ambulância e serviços de assistência, imunização e vacinação.

10. Consignação à cultura

A consignação é uma parte do IRS pago que pode ser entregue a uma entidade, sem custos para o contribuinte. A grande mudança deste ano é que os 0,5% do IRS da consignação passa a poder ser atribuída a entidades de natureza e interesse cultural.

Em causa estão dois tipos de consignações: uma gratuita (a do IRS) e outra responsabilidade do contribuinte, sendo que esta última diz respeito ao incentivo atribuído pela exigência de fatura e, neste caso, o contribuinte deixa de receber o valor em causa.

Isto significa que o dinheiro passa do Estado diretamente para uma das 3,5 mil entidades da lista, que inclui Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), instituições religiosas, associações recreativa ou pessoas coletivas públicas que desempenhem atividades culturais.