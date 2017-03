Se dúvidas houvesse, António Costa voltou esta quarta-feira a afirmar no Parlamento que o défice de 2016 ficará abaixo dos 2,1%: " "não superior a 2,1%", disse. Uma redução que o ministro das Finanças, Mário Centeno, já tinha avançado há cerca de 15 dias. Do PSD, "contra atacou" presidente, Passos Coelho, a respeito da visão idílica do Governo sobre a economia portuguesa.

O primeiro-ministro abriu o debate quinzenal com os números da recuperação económica e falou do crescimento da economia no último trimestre de 2016 de 2% (em relação ao período homólogo) acima da média da zona euro e do conjunto da União Europeia. Acrescentando a redução da taxa de desemprego (para 10,2%), o aumento da taxa de confiança dos consumidores para um máximo desde 2000, e a recuperação do investimento (mais 4,6% no último trimestre).

Sobre o emprego o chefe de Governo disse ainda que foram criados 118 mil postos de trabalho.

Costa acrescentou ainda os dados das exportações (mais 4,4% em 2016) e o aumento do excedente da balança de bens e serviços.

Não nos contentamos em demonstrar que afinal havia mesmo alternativa à austeridade da anterior maioria e que era aritmética e politicamente possível cumprir todos os nossos compromissos", atacou o líder do Governo.

No contra ataque, o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, disse não partilhar "a satisfação que o Governo exibe quando os resultados ficam aquém" .

Passos voltou aos números para dizer que o crescimento cresce menos do que era esperado e lembrar que o que está a acontecer é uma manutenção do rating pelas agências e não a sua melhoria.

Quando a dívida pública cresce em rácio do PIB [Produto Interno Bruto], quando o saldo não melhora... Salva-se o comportamento do emprego e a balança externa, mas já sabemos que a balança externa não melhora por causa do Governo, porque deu um contributo negativo, e o emprego não é um indicador avançado, mas um eco do que já aconteceu. Não partilhamos da visão idílica que quer traçar", atira Passos.

Mas Costa não perdeu tempo e repete: "Limitaram-se a dizer que o país só acolheria tempestades, teria as sete pragas do Egipto e até que o diabo iria aparecer. Nenhuma dessas tragédias aconteceu, estamos em Março e o diabo sem aparecer...", tal como todas as desgraças que, diz o primeiro-ministro, Passos Coelho perspetivou que acontecessem ao país com o Governo PS.

E insiste: "Tendo vossa excelência [Passos Coelho] definido como estratégia que tudo o que seria mau para o país seria bom para si, é normal que esteja frustrado com o que de bom acontece ao país."