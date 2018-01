O comissário europeu para o Orçamento, Gunther Oettinger, previu hoje um buraco entre 12 mil milhões e 15 mil milhões de euros nas verbas comunitárias como consequência do Brexit e um aumento contributivo pelos restantes 27 Estados-membros.

Em conferência de imprensa, Oettinger estimou que a saída do Reino Unido do bloco comunitário acarretará um ‘buraco’ orçamental entre os 12 mil milhões e os 15 mil milhões de euros no orçamento comunitário pós 2020, o que obrigará a cortes em todas as rubricas e a um aumento das contribuições dos 27 estados.

O comissário adiantou ainda que os novos desafios que a União Europeia tem que enfrentar – como a segurança e a crise migratória – obrigam a um reforço nas verbas, que estimou em “até 10 mil milhões de euros por ano”.