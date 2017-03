O subsistema de saúde da função pública, a ADSE, vai ser alargada aos cônjuges e filhos dos funcionários publicos. Isso já se sabia, mas agora a novidade é até que idade os descendentes beneficiam e com que custo associado. A proposta do novo regulamento ainda não está fechada, mas o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias avançam que este deve entrar em vigor até ao início do verão.

A mudança vai abranger os filhos até aos 30 anos, mas a manutenção no subsistema estará dependente de um pagamento à volta de 20 euros. O montante a pagar não está totalmente fechado, mas andará nessa ordem de valores.

Os filhos até aos 26 anos poderão continuar a beneficiar da ADSE, desde que continuem a estudar e a viver com os pais.

Até agora, entre familiares que já beneficiam do subsistema estão os filhos dos funcionários públicos até aos 25 anos.

Os cônjuges também beneficiavam, mas só aqueles que estivessem desempregados ou não tivessem já algum sistema de saúde, tal como idosos a cargo dos filhos beneficiários.

Ora, agora os cônjuges dos funcionários públicos também entram. Por definir está, ainda, qual o desconto a fazer ao marido ou mulher do trabalhador do Estado e a idade limite para essa inscrição.

Também os trabalhadores que prestam trabalho em empresas públicas vão poder beneficiar deste subsistema de saúde. O alargamento aos trabalhadores dos hospitais-empresa - mas que não são funcionários públicos - é uma das novidades do novo regulamento da ADSE.

Os beneficiários da ADSE descontam atualmente 3,5%, todos os meses, do seu salário ou pensão para o subsistema de saúde.

O Governo quer um subsistema mais sustentável, com beneficiários mais jovens, e sem contributo do Estado.