O Governo fez chegar ao Parlamento uma proposta de lei para configurar como crime o "uso de informação falsa ou enganosa na captação de investimento", depois dos recentes problemas que afetaram a banca nacional. Quem não se lembra, por exemplo, do caso BES?

Ao definir como informação falsa ou enganosa aquela que apresente "situações favoráveis sem correspondência na realidade ou omita factos desfavoráveis que deviam ser apresentados", o diploma facilmente se associa ao que aconteceu com o Banco Espírito Santo: cerca de 4.000 clientes investiram 434 milhões de euros em papel comercial de empresas que pertenciam ao Grupo Espírito Santo. Papel comercial esse que foi vendido aos balcões do BES como se fosse - e não era - um produto financeiro do banco.

Casos recentes ocorridos no sistema financeiro português, alguns relacionados com a prática de ilícitos, além de evidenciarem falhas na supervisão e regulação financeiras, provocaram sérios prejuízos diretos e indiretos para a economia nacional".

É precisamente isso o que se lê na proposta de lei, que faz manchete hoje na edição do Diário de Notícias. O documento acrescenta que, "na maioria daqueles casos a ausência ou demora na obtenção de uma sanção efetiva dos responsáveis afetou a credibilidade das entidades encarregadas da regulação e supervisão do setor financeiro, assim como a confiança no sistema judicial".

Quem arrisca prisão e quanto pagará de coima

Quem poderá arriscar prisão são os titulares da direção ou administração de entidades que emitam valores mobiliários (ações ou obrigações) ou outros instrumentos financeiros e que, com vista à captação de investimento, usem "informação económica, financeira ou jurídica falsa ou enganosa". Nesse caso, a pena pode ser entre um e seis anos de cadeia.

No entanto, a punição será mais gravosa se "forem efetivamente subscritos ou comercializados valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros, obtidos investimentos ou recebidos financiamentos". Aí a moldura penal vai dos dois aos oito anos de prisão.

A proposta de lei prevê que as penas sejam reduzidas a metade se quem infringir a lei "reparar integralmente os danos patrimoniais causados até à data de início da audiência de julgamento".

Prestar informações falsas ou tendenciosas é um comportamento atualmente penalizado pelo Código dos Valores Mobiliários, enquanto "manipulação do mercado".

O Governo quer estabelecer um crime com características mais específicas, revendo também as sanções aplicadas, que estão em vigor há 25 anos para os valores mobiliários.

O objetivo é ter mão mais pesada: duplicar os limites das coimas das contraordenações menos graves, que passam agora a ser de um mínimo de 5.000 a um máximo de 1 milhão de euros. Já as contraordenações graves e muito graves ficam na mesma, até um máximo de 2,5 milhões e 5 milhões de euros, respetivamente.