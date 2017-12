Há um projeto de investimento para a construção do cabo de interligação elétrica, com 220 quilómetros, entre Portugal e Marrocos, que permitirá, segundo o primeiro-ministro, baixar a fatura da energia. Em Rabat, na 13ª Cimeira Luso-Marroquina, António Costa explicou o que está em causa.

O principal desafio que temos é o de estabelecermos a interconexão elétrica. É uma oportunidade para podermos de uma modo sustentável contribuir para baixar e termos uma melhor fatura energética".

Este projeto de investimento deve arrancar no primeiro semestre de 2018 e está avaliado entre 500 e 700 milhões de euros. O modelo técnico e financeiro será o esquema de operação usado na ligação edificada entre a Holanda e o Reino Unido, que custou cerca de 600 milhões de euros.

No plano técnico, o cabo de interligação elétrica permitirá a Portugal vender energia a Marrocos em alguns momentos de um determinado dia e, eventualmente, comprar em outras alturas desse mesmo dia. O transporte de energia far-se-á nos dois sentidos", explicou ainda, no final do primeiro dia da cimeira,

De acordo com os estudos, que se encontram em fase de conclusão, o cabo deverá ligar a zona de Tavira, no Algarve, à cidade marroquina de Tânger.

Será reforçada a segurança do abastecimento energético dos dois países, através de uma maior diversificação das fontes de energia. A partir de agora é uma responsabilidade dos dois governos criarem o quadro necessário para que surjam os investimentos para a concretização desta obra. Esta é uma das prioridades das relações com Marrocos nos próximos anos".

Presença empresarial de Portugal em Marrocos

No que respeita ao quadro global de relações económicas entre Portugal e Marrocos, o primeiro-ministro salientou a existência de mais de três centenas de empresas portuguesas com investimentos neste país.

"As exportações para Marrocos têm vindo a subir significativamente e há também investimentos marroquinos em Portugal. Há ainda a possibilidade de empresas marroquinas e portuguesas trabalharem em conjunto em vários países africanos onde estão presentes", acentuou António Costa.

A agenda de hoje de António Costa em Rabat será quase totalmente dedicada à cooperação económica, começando o dia com um pequeno-almoço com empresários portugueses.Logo depois, o primeiro-ministro português fará uma intervenção na abertura do fórum empresarial luso-marroquino.

A reunião plenária entre os dois governos terá início a meio da manhã, tendo uma duração de cerca de uma hora, finda a qual está prevista a assinatura de acordos bilaterais.

Antes de regressar a Lisboa, António Costa marcará ainda presença num almoço empresarial, que decorrerá na sede do Tesouro Geral do Reino de Marrocos.