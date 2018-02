Os CTT vão disponibilizar 19 novos postos de correio, limitando assim a três a redução dos pontos de acesso considerando a anunciada redução de 22 lojas, anunciou a empresa em comunicado.

"No âmbito do plano de transformação e modernização” da rede de atendimento, “os CTT têm estado a trabalhar com as autoridades e particulares nos diversos locais, tendo já aberto ou assegurado a abertura de 13 novos estabelecimentos postais (postos de correios) nas envolventes das 22 lojas cujo encerramento foi anunciado, encontrando-se ainda em negociação 6 adicionais”, diz a empresa.

Acrescentado que “os CTT garantem assim a prestação dos serviços postais às populações, com proximidade e qualidade especificada e mantendo sempre os direitos e continuando sujeitos às obrigações da concessão do serviço postal universal que lhes está atribuída."

A rede de atendimento dos CTT é atualmente composta por um número total de 2.366 estabelecimentos postais (pontos de acesso), correspondente a 598 lojas e a 1.768 postos de correio, número este que representa um incremento de 49 estabelecimentos postais nos últimos 4 anos.