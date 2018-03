Os CTT vão aumentar os preços do correio, já a partir da próxima semana, início de abril. E vão fazê-lo para o valor máximo que o regulador permite: + 4,5%.

De 2 de abril em diante, quem quiser enviar uma carta por correio normal, registo simples, correio azul, correio editorial e encomendas postais até 10 kg verá refletida, em média, essa atualização.

Enviar uma carta até 20 gramas vai custar mais três cêntimos, dos atuais 0,50 euros para 0,53 €. A mesma carta enviada por correio azul ficará dois cêntimos mais cara, pagando 0,65 €. Por registo simples, a subida será bem mais pronunciada, mais dez cêntimos, passando a custar 1,95 euros.

Já o envio, por correio normal, de uma encomenda entre meio quilograma e dois kg, vai custar mais 25 cêntimos, para 3,5 € no total. Por correio azul, com o mesmo peso, serão mais 20 cêntimos, passando a pagar 5 €. Neste exemplo, o correio registado é atualizado em 30 cêntimos, para 5,90 €.

Isto se estivermos a falar em correio nacional. O envio internacional é, naturalmente, mais caro. Veja as tabelas com todos os preços, mais abaixo.

Se em causa estiverem serviços de citações e notificações postais de entidades do Estado, ou então correio em quantidade, aí a atualização será um bocadinho mais baixa, de 4,1%, em média.

Em comunicado, os CTT fazem notar que "os novos preços foram definidos em conformidade com os Critérios de Fixação de Preços do Serviço Postal Universal definidos pela ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, no âmbito do n.º 3 do art.º 14º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na redação que foi dada pelo Decreto-Lei n.º160/2013, de 19 de novembro".

Ora, os Correios não é imposto aos CTT atingir o limite previsto nesses critérios: no ano passado, por exemplo, a subida foi de 2,4%, pelo que a atualização que aí vem é de quase o dobro. Embora estes critérios sejam para o período 2015-2017, ainda estão em vigor. O documento 2018-2020 ainda está sob consulta.

Veja as tabelas de preços