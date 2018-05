Os portugueses estão a contrair mais novos créditos ao consumo e de montantes mais elevados face a 2017. A constatação é do Banco de Portugal nos números que revela esta terça-feira.

Os novos créditos pessoais disparam mesmo quase 19%, seguindo-se os pedidos para comprar carro (6,7%) . Contra a descida no que toca a crédito de cartões e descoberto.

Um crescimento também visível nos montantes. Mais uma vez, lidera a contratação de crédito pessoal, com os novos créditos a chegarem aos 299 milhões de euros.

As instituições de crédito reportam mensalmente ao Banco de Portugal informação sobre os contratos de crédito aos consumidores celebrados no mês anterior. A instituição diz ainda que estes valores são provisórios e sujeitos a revisões.

O Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, disse na semana passada, que caso os bancos não respeitem a recomendação para que a concessão de novos créditos tenha em atenção o endividamento das famílias poderão ser obrigados a fazê-lo.

Em fevereiro, a instituição fez recomendações aos bancos sobre os limites máximos de endividamento das famílias quando lhes são atribuídos novos créditos ao consumo e à habitação. Assim, ao emprestarem dinheiro, os bancos devem ter em atenção os rácios entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel dado em garantia, entre o montante da prestação mensal e o rendimento e ainda o prazo do empréstimo.

A medida aplica-se a partir de 1 de julho.