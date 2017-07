A mudança já se arrasta há alguns meses e ainda não teve qualquer efeito prático. No início deste ano, apontava-se para março como o mês de abertura para as inscrições na ADSE, já com as novas alterações. Não aconteceu, ainda se perspetivava que o novo regulamento entrasse em vigor no início do verão. Certo é que ainda não há datas, mas há novidades. A nova proposta do Governo prevê que possam beneficiar do subsistema de saúde não só os políticos como os membros dos gabinetes e os titulares de subvenções vitalícias.

Estes beneficiários não eram referidos no diploma que está em vigor e que a nova proposta irá revogar. Para além dos funcionários públicos, "podem beneficiar do sistema de saúde ADSE os reformados e os aposentados, os titulares dos órgãos de soberania e os membros dos respectivos gabinetes, os titulares de cargos públicos e os gestores públicos, os titulares de subvenções mensais vitalícias, bem como os trabalhadores de outras entidades com as quais a ADSE celebre acordos específicos para a atribuição de benefícios", cita o Jornal de Negócios na sua edição de hoje.

Há, porém, algumas dúvidas, sobretudo nos casos em que as pessoas não são originalmente funcionários públicos, como por exemplo alguns membros dos gabinetes.

Se estiverem em causa ex-políticos, titulares de subvenções vitalícias, não haverá limite de idade e a taxa a pagar será de 3,5% semelhante à dos funcionários públicos.

Já para os cônjuges, a inscrição só pode ser feita até aos 65 anos.

A proposta cria assim uma nova categoria de beneficiários, os "associados". Pretende-se dar um prazo de 12 meses (quando a lei entrar em vigor) para que os titulares possam solicitar a inscrição dos cônjuges, o que abrangerá também casais em união de facto (terão de viver na mesma casa há pelo menos dois anos e mostrar comprovativo da junta de freguesia nesse sentido).

