O ano de 2016 terminou com a confiança dos consumidores em níveis recorde desde o início do milénio.

O indicador que a mede aumentou nos últimos quatro meses, de forma mais significativa em dezembro. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, atingiu o valor máximo desde agosto de 2000.

INE

Aa recuperação em dezembro pode ser explicada graças, sobretudo, "ao contributo positivo das perspetivas relativas à evolução do desemprego e das expectativas relativas à situação económica do país".

Também aquilo que se antecipa da evolução da situação financeira do agregado familiar e da poupança ajudou, embora em menor grau, diz o INE.

Do inquérito qualitativo de conjuntura aos consumidores retira-se que as perspetivas sobre a evolução económica do país aumentaram "expressivamente" no último mês do ano, "prolongando o movimento ascendente iniciado em setembro e atingindo o valor máximo desde agosto de 1998".

Já o indicador de clima económico diminuiu em dezembro na construção e obras públicas, mas também no comércio. Já na indústria transformadora e nos serviços aumento.