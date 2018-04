O indicador de confiança dos consumidores aumentou em março e abril, após ter estabilizado no mês anterior, e o indicador de clima económico estabilizou em abril, depois de ter aumentado em março, divulgou hoje o INE.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de confiança dos consumidores aumentou dos 2,0 pontos de março para os 2,4 pontos em abril, "aproximando-se do valor máximo da série atingido em julho de 2017".

Já o indicador de clima económico (calculado através de inquéritos a empresas de vários setores de atividade) manteve-se em abril nos 2,1 pontos para que havia subido em março face aos 1,9 pontos de fevereiro.

O INE sinaliza que, em abril, os indicadores de confiança diminuíram na Indústria Transformadora, no Comércio e nos Serviços, tendo aumentado na Construção e Obras Públicas.