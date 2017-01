O Governo quer assinar a adenda ao acordo de Concertação Social na próxima sexta-feira, com a redução do Pagamento Especial por Conta (PEC) em vez da descida da TSU, que foi chumbada no Parlamento. Foi enviada uma convocatória às confederações patronais e às estruturas sindicais da parte da manhã, sendo que, ao início da tarde, surgiu a retificação do horário e a agenda da reunião.

O encontro entre os parceiros sociais acontecerá pelas 15:30 dia 3 de fevereiro, visando então a “assinatura de adenda ao compromisso tripartido para um acordo de Concertação de médio prazo”, lê-se na convocatória assinada pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.

O acordo de concertação social de médio prazo poderá, finalmente, ter uma aplicação efetiva, com a descida do PEC como contrapartida para o aumento do salário mínimo, este mês de janeiro, de 530 para 557 euros.

O primeiro-ministro logo deu a garantia de apoio parlamentar à esquerda - BE, PCP e PEV - para a alternativa encontrada, esperando que pelo menos o CDS-PP também a apoie.

Ultrapassada a polémica da TSU, o verniz estalou entre as centrais sindicais UGT e CGTP. Carlos Silva, da primeira organização, só subscreve a descida do Pagamento Especial por Conta, caso a CGTP assine o acordo de Concertação Social. Do lado da Intersindical, Arménio Carlos responde dizendo que a outra central sindical está a revisitar o fascismo.

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP), o patrão dos patrões. considera a redução do PEC uma alternativa aceitável, uma vez que corresponde a um valor semelhante à descida da TSU.