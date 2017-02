O Governo, as confederações patronais e a UGT já assinaram a adenda ao acordo tripartido de 22 de dezembro. Uma adenda que pretende substituir a descida da Taxa Social Única (TSU) pela redução do Pagamento Especial por Conta (PEC), segundo foi confirmado à TVI no final do encontro.

Este era o ponto principal da ordem de trabalhos da reunião plenária de hoje, que começou às 15:30, em Lisboa, com a presença dos ministros do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Economia.

O primeiro a sair da reunião foi Arménio Carlos da CGTP. O líder sindical disse que “a reunião foi tranquila”. “Cada um assumiu as suas responsabilidades e passámos grande parte do tempo a discutir o que nos interessa, relativamente ao futuro”, assegurou.

Governo apresentou quatro frentes de abordagem nos próximos meses. Uma sobre as portarias de extensão, outra sobre o regime contributivo dos trabalhadores independentes, uma outra sobre o Fundo de Compensação e, por fim, sobre as reformas antecipadas.

Depois de explanar as sugestões do Governo, Arménio Carlos disse que: “Da parte da CGTP estamos disponíveis para abordar estas questões mas tivemos oportunidade de dizer também que queremos acrescentar três áreas centrais: necessidade da revogação da caducidade das convenções coletivas de trabalho - salvaguardar a negociação mas também a anualização dos salários -, a questão da precaridade, considerando que hoje vai ser entregue aos sindicatos o relatório [agora a Concertação tem que discutir o tema não só na administração pública mas também no setor privado] e, uma terceira, a necessidade de revisitarmos a legislação laboral”.

Arménio Carlos diz que o tema da precariedade não foi abordado porque não conhecem ainda o relatório.