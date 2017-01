O Governo convocou hoje as confederações patronais e as estruturas sindicais para uma reunião em sede de Concertação Social na próxima sexta-feira, sem revelar o que será debatido nesse encontro, disse à Lusa um dos parceiros.

De acordo com a convocatória da reunião, enviada pelo gabinete do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, à qual a Lusa teve acesso, a reunião plenária da Concertação Social está marcada para as 15:00 do dia 3 de fevereiro, mas "a agenda da reunião será enviada oportunamente".

Esta reunião entre o Governo e os parceiros sociais realiza-se cerca de uma semana depois de o executivo de António Costa ter aprovado em Conselho de Ministros a redução progressiva do Pagamento Especial por Conta (PEC) para as Pequenas e Médias Empresas (PME), um dia após o chumbo da redução da Taxa Social Única (TSU) no Parlamento.

Na passada quarta-feira, o PSD, o BE, o PCP e o PEV chumbaram o decreto do Governo que previa uma descida temporária da TSU dos empregadores, em 1,25 pontos percentuais, como compensação pelo aumento do salário mínimo nacional para os 557 euros este ano.

Na sequência do chumbo, o primeiro-ministro, António Costa, reuniu-se de imediato com os parceiros sociais e anunciou, no dia seguinte, uma redução de 100 euros no PEC para todas as empresas sujeitas ao seu pagamento já a partir de março e até 1 de janeiro de 2019 e de mais 12,5% do remanescente da coleta paga por cada empresa.