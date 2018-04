O secretário-geral da CGTP defendeu esta sexta-feira que o salário mínimo deve ser superior aos 600 euros previstos pelo Governo e afirmou que o executivo tem "alguns dias" para dizer se vai descongelar as remunerações no Estado.

O líder da Intersindical, que falava à entrada da Concertação Social, reagia assim às declarações do primeiro-ministro, António Costa, que na quinta-feira à noite reafirmou que salário mínimo, atualmente de 580 euros, será novamente atualizado em 2019.

A afirmação do primeiro-ministro “não é nenhuma novidade” e para a CGTP a questão que se coloca é que “o aumento do salário mínimo não deve ficar nos 600 euros, deve ser superior”, sublinhou Arménio Carlos.

Segundo defendeu, a situação económica atual reúne todas as condições para se ir “mais longe” no salário mínimo.

Aquilo que o senhor primeiro-ministro ontem disse não acrescentou nada, porque falou no salário mínimo nacional para não falar naquilo que é fundamental que é o aumento geral dos salários, quer para os trabalhadores do setor público quer para os trabalhadores do privado”, considerou Arménio Carlos.