Seguir lojas nas redes sociais, é cada vez mais um “desporto” praticado pelos portugueses, sobretudo os mais jovens. Cerca de 77% dos jovens adultos confirmam que seguem marcas nas redes.

As conclusões são do Observador Cetelem Consumo 2018, que revela também que estes portugueses fazem parte dos 55% dos millennials europeus que o fazem, sendo que apenas 39% dos europeus com mais de 35 anos afirmam ter este comportamento. Entre os inquiridos que estão acima desta faixa etária 57% dos portugueses afirmam fazê-lo, sendo este um valor superior à média europeia (39%).

É por isso que as redes sociais, além de terem mudado de forma significativa a forma como comunicamos, são um canal cada vez mais relevante para as empresas divulgarem os seus produtos e serviços.

Diz o estudo que "a principal razão apontada pelos inquiridos é a de quererem seguir a atividade das marcas e por gostarem dos conteúdos que divulgam." Assim, 52% dos inquiridos nacionais afirmam já terem, por exemplo, assistido a um vídeo de uma loja nas redes sociais, quando apenas 37% dos europeus, em média, o fizeram. Vídeos é também um tipo de conteúdo apreciado por 67% dos millennials portugueses, um valor superior à média dos seus congéneres europeus em 18 pontos percentuais.

Espectadores, mas também atores

Longe de serem consumidores-espetadores, os millennials não hesitam também em mostrar-se ativos e participantes nas redes sociais. 36% deles já fizeram perguntas online a um comerciante, e 29% já participaram em pelo menos um fórum de discussão. "Os jovens adultos portugueses são, neste contexto, os segundos maiores adeptos destas práticas com 47% e 28%, respetivamente, sendo ultrapassados apenas pelos italianos."

Os que têm mais de 35 anos demonstram ser um pouco mais conservadores na escolha dos media sociais meio para entrarem em contacto com marcas. Apenas 25% dos europeus em média e 35% dos portugueses fizeram, por exemplo, uma pergunta via redes sociais. Já a participação num debate sobre uma determinada marca nas redes é assumida por apenas 22% dos europeus e portugueses nesta faixa etária.

A compra de um produto ou serviço encontra-se em último lugar entre as razões para a interação com as lojas e marcas através das redes sociais. Ainda assim, em média 38% dos millennials europeus afirmam já ter feito uma aquisição, face a 31% dos jovens portugueses. Apenas 19% dos europeus e 22% dos portugueses que têm mais de 35 dizem ter realizado uma aquisição via redes sociais.