O Natal já passou e os balanços finais são conhecidos agora. No que toca a gastar dinheiro, os portugueses abriram mais os cordões à bolsa este ano do que em 2015. Espelho disso são os levantamentos de dinheiro e as compras nos terminais multibanco que, juntos, totalizaram à volta de 5,7 mil milhões de euros.

Portugueses contrariam tendência nas últimas compras

No período entre o dia 28 novembro 2016 e o dia 25 dezembro 2016 foram efetuados 34,5 milhões de levantamentos no valor de 2.397 milhões de euros e as compras nos terminais multibanco alcançaram os 3.277 milhões, num total de 82,8 milhões transações, especifica a SIBS, em comunicado.

O valor médio levantado por dia foi de 69 euros. Em compras, o valor médio dos pagamentos em lojas foi de 40 euros".

Na semana do Natal, registou-se um aumento global de 7,7% no número de operações e de 7,3% no montante transacionado.

O pico de transações na Rede Multibanco (que engloba tanto as caixas automáticas como os terminais de pagamento automático) foi de 267 por segundo. Registou-se às 11 horas 52 minutos e 14 segundos do dia 24 de dezembro.

Veja também: